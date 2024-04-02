Нагельсманн заинтересовал топ-клуб АПЛ

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн заинтересовал топ-клуб из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, кандидатуру немца рассматривает «Манчестер Юнайтед», который летом может расстаться со своим наставником Эриком тен Хагом.

Напомним, у Нагельсманна в июле истекает контракт со сборной Германии по окончании чемпионата Европы. В возвращении Юлиана также заинтересована мюнхенская «Бавария».

Отметим, что прошлым летом Нагельсманн вёл переговоры с двумя клубами АПЛ – «Челси» и «Тоттенхэмом», но так и не смог получить работу на туманном Альбионе.