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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нагельсманн заинтересовал топ-клуб АПЛ

02 Апреля 2024 • 15:27 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 1.98 X 4.00 2 3.35
04.04 22:15

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн заинтересовал топ-клуб из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, кандидатуру немца рассматривает «Манчестер Юнайтед», который летом может расстаться со своим наставником Эриком тен Хагом.

Напомним, у Нагельсманна в июле истекает контракт со сборной Германии по окончании чемпионата Европы. В возвращении Юлиана также заинтересована мюнхенская «Бавария».

Отметим, что прошлым летом Нагельсманн вёл переговоры с двумя клубами АПЛ – «Челси» и «Тоттенхэмом», но так и не смог получить работу на туманном Альбионе.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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