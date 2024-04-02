В летнее трансферное окно из «Реала» может уйти нападающий Родриго. Бразилец рискует оказаться лишним в атаке команды, учитывая вероятный трансфер Килиана Мбаппе и приезд Эндрика. В последние недели СМИ активно пишут об интересе к Родриго со стороны «Ливерпуля». Сообщалось, что мерсисайдцы увеличили предложение по бразильцу с 60 до 80 миллионов евро.

Как сообщает TodoFichajes, «Реал» ещё не определился с будущим 23-летнего Родриго. Бразилец в последнем матче Ла Лиги против «Атлетика» оформил дубль и подчеркнул свою ценность. Словом, «сливочным» предстоит принять сложное решение.

«Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма