Артета ответил, выйдет ли Сака в старте на матч с «Лутоном»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил, выйдет ли нападающий Букайо Сака в стартовом составе на матч с «Лутоном», который состоится завтра в рамках Английской премьер-лиги.

«Сака в порядке. На сегодняшней тренировке мы посмотрим, в лучшей ли он форме для старта. Могу ли я дать Букайо отдых? Я об этом не думаю. Главная цель – подготовиться к матчу с «Лутоном» наилучшим образом и забрать три очка».

Сака в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 13 голами и 8 результативными передачами. Букайо не смог отыграть последний матч с «Манчестер Сити» до конца.