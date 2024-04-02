Артета: «Мартинелли уже готов играть все 90 минут»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии нападающего Габриэля Мартинелли. Напомним, в марте бразилец получил небольшую травму, из-за которой пропустил около трёх недель. Игрок вернулся на поле в последнем туре АПЛ, когда вышел на замену в выездном поединке с «Манчестер Сити».

«Мартинелли уже готов играть все 90 минут. Он недавно принял участие в матче с «Манчестер Сити», который является очень сложным соперником. Сегодня состоится тренировка, на которой мы проверим состояние каждого футболиста. Затем я приму решение, сыграет ли Мартинелли с первых минут в завтрашнем матче с «Лутоном», – сказал Артета на пресс-конференции.