Артета оценил уровень химии между Салиба и Магальянсом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил связку центральных защитников в лице Вильяма Салиба и Габриэля Магальянса. Отметим, что «канониры» в нынешнем сезоне пропустили всего 24 мяча в Английской премьер-лиге – это лучший показатель в турнире.

«Иногда между двумя игроками возникает химия, они начинают дополнять друг друга. Они очень счастливы действовать в связке. Когда их взаимопонимание находится на должном уровне, всё работает отлично», – сказал Артета на пресс-конференции.

«Арсенал» сейчас находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет два очка.