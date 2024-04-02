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Постекоглу: «Я здесь, чтобы побеждать»

02 Апреля 2024 • 14:42 Комментировать
Вест Хэм
...
Тоттенхэм
1 3.20 X 4.15 2 2.05
Через 7 ч. 1 мин.

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о результатах команды.

— Я не собираюсь позволять этому клубу останавливаться на достигнутом в этом году. Я здесь, чтобы побеждать, я хочу побеждать. То, как мы закончим этот сезон, должно стать основой для того, чтобы мы стали лучше в следующем году, — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 56 очков после 29 сыгранных матчей.

Сегодня, 2 апреля, «Тоттенхэм» встретится на выезде с «Вест Хэмом». Игра 31-го тура АПЛ должна будет стартовать в 22:15 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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