Постекоглу: «Я здесь, чтобы побеждать»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о результатах команды.

— Я не собираюсь позволять этому клубу останавливаться на достигнутом в этом году. Я здесь, чтобы побеждать, я хочу побеждать. То, как мы закончим этот сезон, должно стать основой для того, чтобы мы стали лучше в следующем году, — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 56 очков после 29 сыгранных матчей.

Сегодня, 2 апреля, «Тоттенхэм» встретится на выезде с «Вест Хэмом». Игра 31-го тура АПЛ должна будет стартовать в 22:15 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.