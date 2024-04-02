Дини: «Считаю Гари О'Нила лучшей кандидатурой для «Ливерпуля»

Бывший игрок «Уотфорда» Трой Дини выразил мнение, что «Ливерпулю» стоит присмотреться к главному тренеру «Вулверхэмптона» Гари О'Нилу.

Напомним, ранее нынешний наставник «красных» Юрген Клопп объявил о том, что покинет команду по окончании текущего сезона.

Дини считает, что так как некоторые лидеры «Ливерпуля» покинут команду в летнее трансферное окно, мерсисайдцам будет лучше пригласить тренера, который умеет работать с молодёжью.

«Ливерпулю» в следующем году тренер нужен будет больше, чем менеджер, и поэтому считаю Гари лучшей кандидатурой. Полагаю, для такой команды нужен будет тренер помоложе, который привык работать с молодыми футболистами и не рассчитывает сразу выиграть чемпионат», — цитирует Дини Mirror.

После 29 туров АПЛ «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Арсенал» на два очка. Свой ближайший матч «красные» проведут 4 апреля против «Шеффилд Юнайтед».