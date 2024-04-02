Артета сказал, сыграет ли Тимбер в этом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, сыграет ли защитник Юррьен Тимбер хотя бы один матч в оставшейся части сезона. Напомним, нидерландец получил травму крестообразных связок колена в первом туре Английской премьер-лиги.

«Тимбер недалёк от возвращения, он постепенно приближается. Я бы сказал, что у него хорошие шансы вернуться на поле уже в этом сезоне», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, Тимбер перебрался в «Арсенал» прошлым летом из амстердамского «Аякса». 22-летний нидерландец обошёлся «канонирам» в 40 миллионов евро. Годом ранее футболист отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».