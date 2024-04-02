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Артета сказал, сыграет ли Тимбер в этом сезоне

02 Апреля 2024 • 14:00 Комментировать
Арсенал
...
Лутон Таун
1 1.10 X 10.00 2 21.00
03.04 21:30

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, сыграет ли защитник Юррьен Тимбер хотя бы один матч в оставшейся части сезона. Напомним, нидерландец получил травму крестообразных связок колена в первом туре Английской премьер-лиги.

«Тимбер недалёк от возвращения, он постепенно приближается. Я бы сказал, что у него хорошие шансы вернуться на поле уже в этом сезоне», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, Тимбер перебрался в «Арсенал» прошлым летом из амстердамского «Аякса». 22-летний нидерландец обошёлся «канонирам» в 40 миллионов евро. Годом ранее футболист отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».

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Арсенал Лондон Микель Артета Юррьен Тимбер ещё теги

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АРСЕНАЛ ЛУТОН ТАУН
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