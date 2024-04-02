«Вест Хэму» нужно выложить минимум 70 миллионов евро, чтобы купить опорника «Эвертона»

Лондонский «Вест Хэм» интересуется опорным полузащитником «Эвертона» Амаду Онана. По информации от Football Insider, «молотобойцам» нужно выложить минимум 70 миллионов евро компенсации, чтобы убедить «ирисок» продать бельгийца.

Онана пользуется большим спросом как в Английской премьер-лиге, так и в зарубежных чемпионатах. Опорник числится в шорт-листе у каталонской «Барселоны», но у «сине-гранатовых» вряд ли найдутся деньги на трансфер, учитывая проблемы с финансами.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Онана отметился двумя забитыми голами в 23 матчах. 22-летний полузащитник проводит второй сезон в АПЛ.