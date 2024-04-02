Кркич – о Холанне в «Барселоне»: «Со временем появятся инвесторы, всё изменится»

Бывший форвард каталонской «Барселоны» Боян Кркич высказался о возможном переходе в команды нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, у которого есть отступные в размере 150 миллионов евро.

«Перейдёт ли Холанн в «Барселону»? Команда понемногу восстанавливается и скоро вернётся на «Камп Ноу». Появятся новые инвесторы, всё изменится», – цитирует Кркича Carrusel Deportivo.

Холанн по-прежнему является лучшим бомбардиром этого розыгрыше Английской премьер-лиги с 18 голами в активе. В настоящий момент «Барселона» испытывает финансовые проблемы, поэтому клуб вряд ли сможет себе позволить провернуть дорогостоящий трансфер 23-летнего норвежца.