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Кркич – о Холанне в «Барселоне»: «Со временем появятся инвесторы, всё изменится»

02 Апреля 2024 • 13:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
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03.04 22:15

Бывший форвард каталонской «Барселоны» Боян Кркич высказался о возможном переходе в команды нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, у которого есть отступные в размере 150 миллионов евро.

«Перейдёт ли Холанн в «Барселону»? Команда понемногу восстанавливается и скоро вернётся на «Камп Ноу». Появятся новые инвесторы, всё изменится», – цитирует Кркича Carrusel Deportivo.

Холанн по-прежнему является лучшим бомбардиром этого розыгрыше Английской премьер-лиги с 18 голами в активе. В настоящий момент «Барселона» испытывает финансовые проблемы, поэтому клуб вряд ли сможет себе позволить провернуть дорогостоящий трансфер 23-летнего норвежца.

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Барселона Манчестер Сити Боян Кркич Эрлинг Холанн ещё теги

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