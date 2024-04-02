«Манчестер Юнайтед» может бесплатно отпустить полузащитника, купленного за 40 млн евро

Нидерландский полузащитник Донни ван де Бек может бесплатно покинуть «Манчестер Юнайтед». По информации Teamtalk, руководство манкунианцев готово отпустить игрока, несмотря на потраченные на его трансфер 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек выступает на правах аренды за франкфуртский «Айнтрахт». Срок трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2024 года. Трансферная стоимость Донни оценивается в семь миллионов евро.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги ван де Бек провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.