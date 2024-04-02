«Челси» и «Арсенал» претендуют на форварда с ценником 100 млн евро

Форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш пользуется спросом в Английской премьер-лиге. По информации Sky Sports, в подписании 25-летнего исполнителя заинтересованы лондонские «Челси» и «Арсенал».

«Спортинг» готов расстаться с нападающим в том случае, если за него предложат не менее 100 миллионов евро. Виктор связан контрактными обязательствами с португальским клубом до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне Дьёкереш провел 40 поединков. Нападающий записал себе в актив 36 забитых мячей и 14 голевых передач. В Лиссабон форвард перебрался летом прошлого года.