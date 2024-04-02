Канчельскис назвал фаворита в матче «Челси» - «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о предстоящем поединке Английской премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с лондонским «Челси».

«Победа нужна и «Челси», и «МЮ». Будет битва! Игра будет сильной, и я гарантирую вам голы. Играют в Лондоне, поэтому фаворитом считается тот, кто играет на домашнем поле», - приводит слова Канчельскиса ODDS.ru.

Поединок между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в четверг, 4 апреля. В преддверии матча «пенсионеры» занимают 11 место в турнирной таблице, а манкунианцы находятся на шестой позиции.