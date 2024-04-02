Совладелец «Челси» Бёли рассказал о главной проблеме команды

Совладелец лондонского «Челси» Тодд Бёли ответил на критику и рассказал о главных проблемах команды.

«Мы должны позволить процессу улучшаться и дать футболистам время, чтобы превратиться из индивидуально качественных игроков в хорошую команду. То, что люди слишком сильно переживают является как хорошей, так и плохой новостью. Они разочаровываются в команде и владельцах. Я это понимаю, но нам нужно следовать выбранному курсу», – сказал Бёли в интервью журналу Forbes.

Напомним, «Челси» в настоящий момент располагается на одиннадцатом месте в Английской премьер-лиге. На выходных «синие» сыграли вничью с аутсайдером «Бёрнли» в домашнем матче чемпионата.