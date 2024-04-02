Два топ-клуба АПЛ следят за Аморимом, сумма отступных – 10 миллионов евро

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим является объектом интереса двух топ-клубов из Английской премьер-лиги. Главным фаворитом на приглашение португальца является «Ливерпуль». Также за Рубеном следит лондонский «Челси», но «синие» сдвинутся с места только в том случае, если уволят Маурисио Почеттино.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, в контракте у Аморима прописана сумма отступных, которая составляет 10 миллионов евро. «Ливерпуль» очень заинтересован в приглашении Рубена. В клубе считают португальца фаворитом на должность, которая станет вакантной после летнего ухода Юргена Клоппа.