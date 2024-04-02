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Варан назвал два худших матча в своей карьере

02 Апреля 2024 • 11:31 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 1.98 X 4.00 2 3.35
04.04 22:15

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан вспомнил два худших матча в своей профессиональной карьере.

«У меня было много сотрясений мозга. Если оглядываться назад и вспомнить три худших матча в своей карьере, в двух из них я играл с сотрясением мозга, которое получил пару дней назад. Я говорю о ⅛ финала Лиги чемпионов 2020 года против «Манчестер Сити» и о четвертьфинале чемпионата мира 2014 года против сборной Германии», – признался Варан в интервью L’Equipe.

Напомним, в конце сезона у Рафаэля истекает контракт с «Манчестер Юнайтед». Вполне вероятно, что французский защитник покинет клуб на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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