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Саттон заступился за Холанна, ответив Рою Кину

02 Апреля 2024 • 10:53 Комментировать

Бывший нападающий лондонского «Челси» Крис Саттон отреагировал на критику экс-капитана «Манчестер Юнайтед» Роя Кин в адрес центрфорварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Ленивый вброс от Кона после матча «Манчестер Сити» и «Арсенала». Еще и несправедливый, ведь игра Холанна не была проблемой в этой серой ничьей. У Эрлинга не было много возможностей, потому что оборона «канониров» душила атаку «горожан». И это стало самой большой проблемой для «Сити» в этой встрече», - передает слова Саттона таблоид Daily Mail.

Матч прошел на стадионе в Манчестере и завершился вничью со счетом 0:0.

В текущем сезоне АПЛ Эрлинг провел 24 поединка, забил 18 голов и сделал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Рой Кин Крис Саттон Эрлинг Холанн ещё теги
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Сегодня, 02 Апреля
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