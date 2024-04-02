Саттон заступился за Холанна, ответив Рою Кину

Бывший нападающий лондонского «Челси» Крис Саттон отреагировал на критику экс-капитана «Манчестер Юнайтед» Роя Кин в адрес центрфорварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.
«Ленивый вброс от Кона после матча «Манчестер Сити» и «Арсенала». Еще и несправедливый, ведь игра Холанна не была проблемой в этой серой ничьей. У Эрлинга не было много возможностей, потому что оборона «канониров» душила атаку «горожан». И это стало самой большой проблемой для «Сити» в этой встрече», - передает слова Саттона таблоид Daily Mail.
Матч прошел на стадионе в Манчестере и завершился вничью со счетом 0:0.
В текущем сезоне АПЛ Эрлинг провел 24 поединка, забил 18 голов и сделал пять результативных передач.
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