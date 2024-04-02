«Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом

До конца Премьер-лиги трём претендентам на чемпионский титул осталось провести по девять матчей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует календарь всех команд.
Воскресная ничья между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» оказалась на руку «Ливерпулю», который стал единоличным лидером таблицы Премьер-лиги. Преимущество у подопечных Клоппа минимальное, но в такой упорной гонке оно может стать решающим.
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|«Ливерпуль»
|67
|+40
|«Арсенал»
|65
|+46
|«Манчестер Сити»
|64
|+35
Календарь в Премьер-лиге за «Манчестер Сити»
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|«Шеффилд Юнайтед» (д)
|«Лутон» (д)
|«Астон Вилла» (д)
|«Манчестер Юнайтед» (г)
|«Брайтон» (г)
|«Кристал Пэлас» (г)
|«Кристал Пэлас» (д)
|«Астон Вилла» (д)
|«Лутон» (д)
|«Фулхэм» (г)
|«Вулверхэмтон» (г)
|«Тоттенхэм» (г)*
|«Эвертон» (г)
|«Челси» (д)
|«Брайтон» (г)
|«Вест Хэм» (г)
|«Тоттенхэм» (г)
|«Ноттингем Форест» (г)
|«Тоттенхэм» (д)
|«Борнмут» (д)
|«Вулверхэмтон» (д)
|«Астон Вилла» (г)
|«Манчестер Юнайтед» (г)
|«Фулхэм» (г)
|«Вулверхэмптон» (д)
|«Эвертон» (д)
|«Вест Хэм» (д)
* Матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» из-за матча Кубка Англии перенесён, дата поединка пока не назначена
Если смотреть на расписание оставшихся матчей в Премьер-лиге, то на бумаге самым простым календарь выглядит у «Манчестер Сити». Всем трём командам предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой». Кроме этих двух команд «горожан» из серьёзных соперников выделяется «Брайтон». При всем уважении к остальным противникам, подопечные Хосепа Гвардиолы терять очки нигде не должны.
В свою очередь «Ливерпуль» и «Арсенал» ещё сыграют с «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» непредсказуемы, но вполне могут отобрать очки. «Канониры» вообще имеют самый сложный график на финише. Тут и тот же «Брайтон», и «Челси», который может дать бой.
При этом не стоит забывать, что при равенстве очков определяющим фактором будет разница мячей. Пока «Арсенал» лидирует, но с его графиком сложно рассчитывать, что получится увеличивать это преимущество. Скорее «Ливерпуль» и особенно «Манчестер Сити» будут улучшать свою разницу в оставшихся матчах.
Еврокубки – за «Ливерпуль»
Важным фактором в концовке могут стать игры в еврокубках. Все три команды продолжают борьбу в континентальных турнирах, но в разных. «Ливерпуль» точно не считает Лигу Европы для себя приоритетом. Учитывая, что матчи этого турнира проводятся в четверг, Юрген Клопп наверняка будет активно ротировать состав.
«Арсенал» и «Манчестер Сити» же точно приложат все усилия, чтобы выиграть в Лиге чемпионов. В отличие от мерсисайдцев, это может стать фактором в борьбе за победу в Премьер-лиге. При этом «Арсенал» и «Манчестер Сити» попали в более сильную часть сетки плей-офф Лиги чемпионов. В четвертьфиналах их соперниками будут «Бавария» и «Реал», а в полуфиналах имеют шанс сойтись друг с другом.
При этом «Манчестер Сити» имеет небольшое преимущество перед «Арсеналом». «Горожане» поедут в гости к «Реалу» между матчами с «Кристал Пэлас» и «Лутоном», а примут между «Лутоном» и матчем на Кубок Англии соответственно. «Арсеналу» же принимать «Баварию» между «Брайтоном» и «Астон Виллой», а ехать в гости перед встречей с «Вулверхэмтоном». То есть у Гвардиолы, видимо, будет шанс немного ротировать состав во внутренних турнирах, а вот у Артеты едва ли.
Против «Манчестер Сити» Кубок
У «горожан», правда, есть один дополнительный отрицательный фактор по сравнению с конкурентами. «Горожанам» предстоит матч с «Челси» в Кубке. Мало того что это один дополнительный матч с серьёзным соперником, так это ещё уплотнение дальнейшего календаря. Встреча с «Тоттенхэмом» будет перенесена, что создаст для «горожан» лишний поединок в мидуик. Причём со «шпорами» едва ли получится сэкономить силы.
Календарь – за «Ливерпуль»
Если резюмировать, то фаворитом чемпионской гонки выглядит «Ливерпуль». Месрсисайдцы имеют преимущество в таблице, что даёт им право на осечку. При этом Юрген Клопп вполне может пренебречь еврокубками, за что его никто не будет осуждать. В этой ситуации «Ливерпулю» надо разыграть своё преимущество.
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Роман Андреев
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