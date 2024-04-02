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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом

02 Апреля 2024 • 10:37 Комментировать

До конца Премьер-лиги трём претендентам на чемпионский титул осталось провести по девять матчей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует календарь всех команд.

Воскресная ничья между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» оказалась на руку «Ливерпулю», который стал единоличным лидером таблицы Премьер-лиги. Преимущество у подопечных Клоппа минимальное, но в такой упорной гонке оно может стать решающим.

Команда
Очки
Разница мячей
«Ливерпуль» 67 +40
«Арсенал» 65 +46
«Манчестер Сити» 64 +35

 

Календарь в Премьер-лиге за «Манчестер Сити»

Ливерпуль
Арсенал
Манчестер Сити
«Шеффилд Юнайтед» (д) «Лутон» (д) «Астон Вилла» (д)
«Манчестер Юнайтед» (г) «Брайтон» (г) «Кристал Пэлас» (г)
«Кристал Пэлас» (д) «Астон Вилла» (д) «Лутон» (д)
«Фулхэм» (г) «Вулверхэмтон» (г) «Тоттенхэм» (г)*
«Эвертон» (г) «Челси» (д) «Брайтон» (г)
«Вест Хэм» (г) «Тоттенхэм» (г) «Ноттингем Форест» (г)
«Тоттенхэм» (д) «Борнмут» (д) «Вулверхэмтон» (д)
«Астон Вилла» (г) «Манчестер Юнайтед» (г) «Фулхэм» (г)
«Вулверхэмптон» (д) «Эвертон» (д) «Вест Хэм» (д)

* Матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» из-за матча Кубка Англии перенесён, дата поединка пока не назначена

Если смотреть на расписание оставшихся матчей в Премьер-лиге, то на бумаге самым простым календарь выглядит у «Манчестер Сити». Всем трём командам предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой». Кроме этих двух команд «горожан» из серьёзных соперников выделяется «Брайтон». При всем уважении к остальным противникам, подопечные Хосепа Гвардиолы терять очки нигде не должны.

В свою очередь «Ливерпуль» и «Арсенал» ещё сыграют с «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» непредсказуемы, но вполне могут отобрать очки. «Канониры» вообще имеют самый сложный график на финише. Тут и тот же «Брайтон», и «Челси», который может дать бой.

При этом не стоит забывать, что при равенстве очков определяющим фактором будет разница мячей. Пока «Арсенал» лидирует, но с его графиком сложно рассчитывать, что получится увеличивать это преимущество. Скорее «Ливерпуль» и особенно «Манчестер Сити» будут улучшать свою разницу в оставшихся матчах.

Еврокубки – за «Ливерпуль»

Важным фактором в концовке могут стать игры в еврокубках. Все три команды продолжают борьбу в континентальных турнирах, но в разных. «Ливерпуль» точно не считает Лигу Европы для себя приоритетом. Учитывая, что матчи этого турнира проводятся в четверг, Юрген Клопп наверняка будет активно ротировать состав.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» же точно приложат все усилия, чтобы выиграть в Лиге чемпионов. В отличие от мерсисайдцев, это может стать фактором в борьбе за победу в Премьер-лиге. При этом «Арсенал» и «Манчестер Сити» попали в более сильную часть сетки плей-офф Лиги чемпионов. В четвертьфиналах их соперниками будут «Бавария» и «Реал», а в полуфиналах имеют шанс сойтись друг с другом.

При этом «Манчестер Сити» имеет небольшое преимущество перед «Арсеналом». «Горожане» поедут в гости к «Реалу» между матчами с «Кристал Пэлас» и «Лутоном», а примут между «Лутоном» и матчем на Кубок Англии соответственно. «Арсеналу» же принимать «Баварию» между «Брайтоном» и «Астон Виллой», а ехать в гости перед встречей с «Вулверхэмтоном». То есть у Гвардиолы, видимо, будет шанс немного ротировать состав во внутренних турнирах, а вот у Артеты едва ли.

Против «Манчестер Сити» Кубок

У «горожан», правда, есть один дополнительный отрицательный фактор по сравнению с конкурентами. «Горожанам» предстоит матч с «Челси» в Кубке. Мало того что это один дополнительный матч с серьёзным соперником, так это ещё уплотнение дальнейшего календаря. Встреча с «Тоттенхэмом» будет перенесена, что создаст для «горожан» лишний поединок в мидуик. Причём со «шпорами» едва ли получится сэкономить силы.

Календарь – за «Ливерпуль»

Если резюмировать, то фаворитом чемпионской гонки выглядит «Ливерпуль». Месрсисайдцы имеют преимущество в таблице, что даёт им право на осечку. При этом Юрген Клопп вполне может пренебречь еврокубками, за что его никто не будет осуждать. В этой ситуации «Ливерпулю» надо разыграть своё преимущество.

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