Отступные де Дзерби – 15 миллионов евро, «Бавария» вышла на связь с тренером

Мюнхенская «Бавария» всерьёз рассматривает кандидатуру Роберто де Дзерби на пост нового тренера. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в контракте итальянца с «Брайтоном» прописана сумма отступных, которая составляет 15 миллионов евро.

Источник утверждает, что «Бавария» уже выходила на связь с де Дзерби для обсуждения потенциального сотрудничества. Тем не менее, стороны ещё не согласовали условия личного контракта.

Ранее в назначении де Дзерби также был заинтересован «Ливерпуль», но английская команда также рассматривает кандидатуру Рубена Аморима из лиссабонского «Спортинга».