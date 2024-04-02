«Ливерпуль» может купить нападающего «Реала» за 120 млн евро

Нападающий мадридского «Реала» Родриго может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона. Об этом информируют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, среди претендентов на бразильского форварда называются «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль». Фаворитом на подписание игрока считается мерсисайдский гранд.

«Ливерпуль» и «Реал» находятся в постоянном контакте. Стороны могут договориться о сделке в конце сезона-2023/2024. Ориентировочная стоимость трансфера оценивается в 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Родриго сыграл 30 матчей, забил десять мячей и сделал пять ассистов.

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