«Реал» хочет купить звезду «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе испанского чемпионата. Об этом рапортует портал Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в услугах английского футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» хотят приобрести 24-летнего игрока и закрыть позицию правого защитника на долгие годы. Руководство «королевского» клуба готово выделить на приобретение Джеймса порядка 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне из-за травм Джеймс провел всего восемь поединков в Английской премьер-лиге. Футболист сделал результативную передачу и получил красную карточку.