«Бавария» и английский топ-клуб всё ещё интересуются Фримпонгом

Правый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг всё ещё является объектом интереса для топ-клубов. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, нидерландец всё ещё находится на радаре у мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что игроком также интересуются другие неназванные клубы из АПЛ.

В контракте Фримпонга прописаны отступные, которые составляют в районе 40-45 миллионов евро. Сам Жереми готов сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Фримпонг отметился 8 голами и 7 результативными передачами. 23-летний нидерландец проводит четвёртый сезон в составе леверкузенского «Байера».