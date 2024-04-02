«Бавария» выбрала нового фаворита на место тренера после отказа Хаби Алонсо

Мюнхенская «Бавария» находится в поиске тренера, который заменит у руля команды Томаса Тухеля. Немец покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Как информирует The Times, после срыва переговоров с Хаби Алонсо у мюнхенцев появился новый фаворит. Речь идет о наставнике «Брайтона» Роберто де Дзерби. В руководстве «Баварии» высоко оценивают уровень 44-летнего итальянского специалиста.

«Бавария» близка к потере чемпионского титула в Бундеслиге. После 27 туров подопечные Тухеля отстают от лидирующего леверкузенского «Байера» на 13 баллов. В Лиге чемпионов команда вышла в ¼ финала, где встретится с лондонским «Арсеналом».