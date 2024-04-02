Марку Силва ответил на вопрос о будущем Брои в «Фулхэме»

Главный тренер лондонского «Фулхэма» Марку Силва высказался о будущем нападающего Армандо Брои. Напомним, албанский форвард присоединился к дачникам в январе из «Челси». Сделка была оформлена на правах аренды до конца сезона.

«Я пока не могу говорить о будущем Брои. Армандо не является нашим футболистом. Ситуация зависит не только от нас», – сказал Силва на пресс-конференции.

«Фулхэм» заплатил за аренду Брои 4 миллиона евро, хотя албанец не является основным нападающим команды. В настоящий момент Армандо успел провести за «дачников» 4 матча в Английской премьер-лиге, где отметился одним результативным пасом.