«Челси» нацелен на защитника «Спортинга», но провернуть сделку будет сложно

«Челси» летом хочет пригласить в свои ряды нового центрального защитника. По информации от журналиста Бена Джейкобса, Усман Диоманде из лиссабонского «Спортинга» довольно высоко находится в шорт-листе «пенсионеров».

Тем не менее, источник также сообщает, что переговоры с португальской командой будут очень сложными. Помимо всего прочего, «Челси» также может столкнуться с конкуренцией со стороны «Арсенала», который может гарантировать игроку выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, «Челси» летом с большой долей вероятности расстанется с 39-летним центральным защитником Тьяго Силвой, у которого истекает контракт.