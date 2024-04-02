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«Тоттенхэм» может купить нападающего, которого оценивают в 100 миллионов

02 Апреля 2024 • 08:57 Комментировать

Нападающий сборной Швеции и «Ньюкасла» Александр Исак может продолжить карьеру в другом английском клубе. Согласно сообщениям журналистов таблоида Daily Mail, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

«Сороки» будут готовы расстаться с Александром в летнее трансферное окно, если за него предложат около 100 миллионов.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Исак провел 21 встречу. На счету нападающего 14 забитых мячей и одна результативная передача. После 29 проведенных матчей «Ньюкасл» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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