«Тоттенхэм» может купить нападающего, которого оценивают в 100 миллионов

Нападающий сборной Швеции и «Ньюкасла» Александр Исак может продолжить карьеру в другом английском клубе. Согласно сообщениям журналистов таблоида Daily Mail, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

«Сороки» будут готовы расстаться с Александром в летнее трансферное окно, если за него предложат около 100 миллионов.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Исак провел 21 встречу. На счету нападающего 14 забитых мячей и одна результативная передача. После 29 проведенных матчей «Ньюкасл» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата страны.