Мерсон назвал игрока, который вывел «Арсенал» на новый уровень

Экс-игрок «Арсенала», а сейчас футбольный эксперт Пол Мерсон высказался о прогрессе «канониров» в нынешнем сезоне.
«Арсенал» продолжает заметно прогрессировать, это видят все. Команда идет в числе претендентов на чемпионский титул АПЛ. «Канониры» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. Нужно отдать должное команде. Клуб заплатил за Деклана Райса 100 миллионов, и он вывел «Арсенал» на новый уровень», - приводит слова Мерсона Sky Sports.
Подопечные Микеля Артеты занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два балла.
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