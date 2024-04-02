Мерсон назвал игрока, который вывел «Арсенал» на новый уровень

«Арсенал» продолжает заметно прогрессировать, это видят все. Команда идет в числе претендентов на чемпионский титул АПЛ. «Канониры» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. Нужно отдать должное команде. Клуб заплатил за Деклана Райса 100 миллионов, и он вывел «Арсенал» на новый уровень», - приводит слова Мерсона Sky Sports.