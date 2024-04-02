Мерсон: «Манчестер Юнайтед» может шокировать «Ливерпуль»

«МЮ» может шокировать «Ливерпуль» в эти выходные. Сейчас мерсисайдцы идут на первом месте, но в воскресенье их ждет большой «финал». Мы уже видели, что произошло в Кубке Англии, когда «дьяволы» выиграли 4:3. «Манчестер» будет серьезно настроен, команда захочет помешать «Ливерпулю» выиграть титул», - передает слова эксперта Sky Sports.