Мерсон: «Манчестер Юнайтед» может шокировать «Ливерпуль»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон поделился мыслями о поединке между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в рамках Английской премьер-лиги.
«МЮ» может шокировать «Ливерпуль» в эти выходные. Сейчас мерсисайдцы идут на первом месте, но в воскресенье их ждет большой «финал». Мы уже видели, что произошло в Кубке Англии, когда «дьяволы» выиграли 4:3. «Манчестер» будет серьезно настроен, команда захочет помешать «Ливерпулю» выиграть титул», - передает слова эксперта Sky Sports.
Поединок состоится на стадионе «Олд Траффорд» 7 апреля. Перед этой встречей «Ливерпуль» лидирует в Премьер-лиге, а «Манчестер Юнайтед» идет на шестой строчке.
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