Полузащитник «Манчестер Юнайтед» - самый подорожавший футболист в мире

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших футболистов мира по итогам весеннего обновления стоимости. Первое место занял талантливый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну. Его ценник увеличился на 29 миллионов и сейчас составляет 35 млн.

На втором месте находится защитник каталонской «Барселоны» Пау Кубарси. 17-летний игрок подорожал с 1,5 до 25 миллионов. Тройку замкнул футболист мюнхенской «Баварии» Александр Павлович, который прибавил в стоимости 23 миллиона.

В десятку также были включены: Фил Фоден, Самуэль Омородион, Кенан Йылдыз, Тьяго Родригес, Ламин Ямаль, Айвен Тони и Лени Йоро.