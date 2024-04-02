Мерсон назвал лучшую пару центральных защитников АПЛ

Экс-игрок лондонского «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон высказал мнение о паре центральных защитников «канониров» Габриэль – Салиба.
«Салиба и Габриэль – лучшая пара центральных защитников в Премьер-лиге. Этот дуэт очень стабильно играет. В поединке против «Манчестер Сити» они были великолепны. Когда видишь такую надежную игру в защите, то можешь дать шансы «Арсеналу» в борьбе за Лигу чемпионов», - передает слова Мерсона Sky Sports.
Напомним, что в поединке между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» была зафиксирована ничья. В ¼ финала Лиги чемпионов лондонская команда сыграет против мюнхенской «Баварии».
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