Мерсон назвал лучшую пару центральных защитников АПЛ

«Салиба и Габриэль – лучшая пара центральных защитников в Премьер-лиге. Этот дуэт очень стабильно играет. В поединке против «Манчестер Сити» они были великолепны. Когда видишь такую надежную игру в защите, то можешь дать шансы «Арсеналу» в борьбе за Лигу чемпионов», - передает слова Мерсона Sky Sports.