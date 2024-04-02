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Ширер: «Манчестер Сити» остаётся моим фаворитом»

02 Апреля 2024 • 05:11 Комментировать

Несмотря на то, что сейчас «Манчестер Сити» уступает в турнирной таблице «Ливерпулю», лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги Алан Ширер уверен в том, что именно команда Хосепа Гвардиолы остается фаворитом турнира.

- Большим преимуществом «Манчестер Сити» является опыт и то, что команда много раз уже делала такое в прошлом. В том числе и в прошлом сезоне. Даже если соперники в лучшей форме, опыт делает свое дело, - цитирует слова Ширера BBC Sport.

Напомним, что в английском чемпионате до конца турнира остаются еще восемь туров. Очередной тур стартует уже сегодня.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Алан Ширер
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