Правый защитник «Челси» Рис Джеймс попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

Лондонский клуб намерен заработать более 100 млн евро предстоящим летом, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей. Согласно сведениям Football Transfers, ситуацией может воспользоваться «ПСЖ», претендующий на капитана «Челси» Джеймса. Вероятность скорого ухода 24-летнего игрока, впрочем, оценивается невысоко, несмотря на потребность «синих» в привлечении прибыли.

Рис Джеймс провёл всего девять матчей за «Челси» в текущем сезоне. Англичанин не появляется на поле с начала декабря из-за травмы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джеймса в 50 млн евро.