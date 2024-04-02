Де Дзерби вряд ли возглавит «Ливерпуль»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби, судя по всему, не станет преемником Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Итальянец назывался различными источниками одним из основных претендентов на должность во главе мерсисайдцев наряду с Рубеном Аморимом из лиссабонского «Спортинга». Как стало известно инсайдеру Дэвиду Орнштейну, вероятность того, что «Ливерпуль» обратится к де Дзерби, на данный момент крайне невелика.

Юрген Клопп занимает должность рулевого «красных» с 2015 года. Немец покинет клуб по окончании текущего сезона.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги с 67 набранными очками после 29 туров.