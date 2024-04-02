Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва всё ещё может перебраться в «Барселону».

Португалец – давняя трансферная цель каталонского клуба, однако приобрести звёздного игрока было проблематично для «сине-гранатовых» из-за финансовых трудностей. В августе прошлого года хавбек продлил контракт с «горожанами» до 2026 года, и в сделке, по данным журналиста Фернандо Поло, предусмотрен специальный пункт отступных для «Барселоны» – 50 млн евро.

Текущая рыночная стоимость Бернарду Силвы оценивается экспертами Transfermarkt значительно выше – в 80 млн евро. В нынешнем сезоне 29-летний футболист отметился девятью голами и пятью ассистами в 37 матчах за «Манчестер Сити».