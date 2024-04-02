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Магуайр: «Было очень важно выиграть трофей в первом сезоне тен Хага»

02 Апреля 2024 • 02:53 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 1.98 X 4.00 2 3.35
04.04 22:15

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о важности трофеев для команды.

«Красные дьяволы» стали победителями прошлого розыгрыша Кубка лиги, обыграв в финале «Ньюкасл» (2:0). Повторить успех в текущем сезоне уже не получится, однако манкунианцы сохраняют шансы на триумф в другом турнире – Кубке Англии. Команда Эрика тен Хага уже добралась до полуфинала, где сыграет против «Ковентри».

«Было очень важно выиграть трофей в первом сезоне при тен Хаге. Команда проделала отличную работу и полностью это заслужила. Тот успех в Кубке лиги также стал очень важным и лично для меня. Выступая в таком клубе, ты нуждаешься в трофеях», – цитирует UtdDistrict Магуайра.

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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