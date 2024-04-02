Магуайр: «Было очень важно выиграть трофей в первом сезоне тен Хага»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о важности трофеев для команды.

«Красные дьяволы» стали победителями прошлого розыгрыша Кубка лиги, обыграв в финале «Ньюкасл» (2:0). Повторить успех в текущем сезоне уже не получится, однако манкунианцы сохраняют шансы на триумф в другом турнире – Кубке Англии. Команда Эрика тен Хага уже добралась до полуфинала, где сыграет против «Ковентри».

«Было очень важно выиграть трофей в первом сезоне при тен Хаге. Команда проделала отличную работу и полностью это заслужила. Тот успех в Кубке лиги также стал очень важным и лично для меня. Выступая в таком клубе, ты нуждаешься в трофеях», – цитирует UtdDistrict Магуайра.