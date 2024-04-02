Защитник «Арсенала» Магальянс назвал двух лучших игроков мира на данный момент

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Габриэль Магальянс рассказал, каких футболистов считает лучшими в мире.

26-летний бразилец выделил Килиана Мбаппе, планирующего перейти в мадридский «Реал» из «ПСЖ», а также своего соотечественника Винисиуса Жуниора, выступающего за всё тот же «Реал»: «Лучший игрок мира прямо сейчас? Мбаппе – номер один, Винисиус – второй», – передаёт Madrid Xtra слова Магальянса.

Килиан Мбаппе отметился 38 забитыми мячами и восемью результативными передачами, проведя 38 матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне. На счету Винисиуса Жуниора 18 голов и восемь ассистов в 28 встречах за команду Карло Анчелотти.