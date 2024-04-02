Мойес: «Филлипс – человек, ему нужна поддержка»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался в защиту Кэлвина Филлипса, проходящего через череду неудач.

«Молотобойцы» арендовали 28-летнего полузащитника в январе у «Манчестер Сити». Англичанин регулярно подвергается критике за свою игру в составе лондонцев – он нередко допускает ошибки, которые дорого обходятся команде.

«Филлипс – человек, ему нужна поддержка. Ему нужны люди, которые помогут.

Мы будем поддерживать Кэлвина. Он по-настоящему хороший игрок, и я верю, что мы ещё сможем чего-то добиться за время его пребывания в нашей команде», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Мойеса.