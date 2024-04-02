Онана – лучший в Премьер-лиге по предотвращённым голам

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана возглавляет список лучших вратарей Английской премьер-лиги по предотвращённым голам.

«Красные дьяволы» пропустили 40 голов в 29 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата, однако могли пропустить на пять мячей больше, если бы не спасения Онана. По данным Football on TNT Sports, с показателем в 5,01 предотвращённых голов (соотношение общей остроты допущенных ударов в створ и количества пропущенных голов) камерунец лидирует в соответствующем рейтинге Премьер-лиги.

Андре Онана пополнил ряды «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года, перебравшись из миланского «Интера».