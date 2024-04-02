Постекоглу: «Я понимаю недовольство Хёйбьерга»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал недавнее заявление полузащитника Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

На прошлой неделе датчанин рассказал в интервью о своём недовольстве ролью запасного в команде.

«Он делает всё возможное. Как следует из его слов, он хорошо тренируется и недоволен тем, что недостаточно играл. Я понимаю его. Возможно, есть и другие игроки, недовольные своей ролью в команде. Это нормально, я понимаю их.

Конечно, это касается и Хёйбьерга, но в лодке есть и другие. Все они подталкивают друг друга, между игроками нет индивидуального соперничества. Я всегда принимаю решения в интересах команды, основываясь на увиденном во время тренировок и матчей», – цитируют английские СМИ Постекоглу.