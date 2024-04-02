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«ПСЖ» и «Челси» готовы перехватить трансферную цель «Барселоны» Мессиньо

02 Апреля 2024 • 01:21 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 1.98 X 4.00 2 3.35
04.04 22:15

16-летний вингер «Палмейраса» Эстевао Виллиан может переехать во Францию или Англию.

За Мессиньо давно следит «Барселона», однако переманить восходящую звезду каталонскому клубу могут помешать финансовые трудности – сделка потребует серьёзных вложений, учитывая спрос на игрока. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, перехватить бразильца у «сине-гранатовых» готовы «ПСЖ» и лондонский «Челси».

Трансферная стоимость Эстевао Виллиана, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 10 млн евро. Действующий контракт футболиста с «Палмейрасом» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Палмейрас ПСЖ Эстеван Виллиан Эстевао Виллиан ещё теги

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