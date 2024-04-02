«ПСЖ» и «Челси» готовы перехватить трансферную цель «Барселоны» Мессиньо

16-летний вингер «Палмейраса» Эстевао Виллиан может переехать во Францию или Англию.

За Мессиньо давно следит «Барселона», однако переманить восходящую звезду каталонскому клубу могут помешать финансовые трудности – сделка потребует серьёзных вложений, учитывая спрос на игрока. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, перехватить бразильца у «сине-гранатовых» готовы «ПСЖ» и лондонский «Челси».

Трансферная стоимость Эстевао Виллиана, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 10 млн евро. Действующий контракт футболиста с «Палмейрасом» рассчитан до середины 2026 года.