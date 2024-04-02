Де Дзерби хочет обсудить будущее с «Брайтоном» – тренер интересен «Ливерпулю» и «Баварии»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби намерен прояснить ситуацию со своим будущим.

Отступные в контракте итальянца с «Брайтоном» составляют 14-15 млн евро, чем могут воспользоваться претенденты на специалиста. Пункт действует только летом, и в ближайшее время де Дзерби намерен обсудить своё будущее с руководством «чаек», чтобы внести ясность в вопрос дальнейшего сотрудничества, докладывает инсайдер Фабрицио Романо.

Основными претендентами на 44-летнего наставника считаются «Бавария» и «Ливерпуль». Руководители мюнхенцев активно обсуждают кандидатуру де Дзерби на внутренних собраниях, «Ливерпуль» пока не начал работу над приглашением рулевого «Брайтона».