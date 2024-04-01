Райс: «Родри – монстр»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рассказал, что думает о Родри из «Манчестер Сити».

Английского и испанского хавбеков часто сравнивают из-за схожих функций на поле. В воскресенье команды Райса и Родри сошлись в очной битве, но не выявили победителя (0:0).

«Родри – монстр, – высказывается об испанце Райс. – Беседуя с игроками «Манчестер Сити» в расположении сборной Англии, я часто слышу их слова о том, как меняется игра команды без Родри. Они ощущают разницу, и вы тоже это видите», – приводит Telegraph слова опорника «Арсенала».

«Манчестер Сити» не знает поражений уже на протяжении 63 поединков, когда Родри появляется на поле.