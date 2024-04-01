«Манчестер Сити» планирует расстаться с полузащитником Кэлвином Филлипсом грядущим летом.

28-летний футболист проводит вторую половину текущего сезона в «Вест Хэме», за который выступает на правах аренды. Летом англичанин вернётся в расположение «горожан», однако в клубе намерены выставить игрока на продажу. Как сообщает журналист Сами Мокбель, «Манчестер Сити» запросит за хавбека 30 млн фунтов стерлингов (около 35 млн евро).

Кэлвин Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» в июле 2022 года за 49 млн евро. Игрок провёл 31 матч за команду Хосепа Гвардиолы, отметившись одним забитым мячом.