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«Манчестер Сити» определился с ценником Филлипса слухи

01 Апреля 2024 • 23:38 Комментировать
Вест Хэм
...
Тоттенхэм
1 3.05 X 4.10 2 2.08
Через 21 ч. 30 мин.

«Манчестер Сити» планирует расстаться с полузащитником Кэлвином Филлипсом грядущим летом.

28-летний футболист проводит вторую половину текущего сезона в «Вест Хэме», за который выступает на правах аренды. Летом англичанин вернётся в расположение «горожан», однако в клубе намерены выставить игрока на продажу. Как сообщает журналист Сами Мокбель, «Манчестер Сити» запросит за хавбека 30 млн фунтов стерлингов (около 35 млн евро).

Кэлвин Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» в июле 2022 года за 49 млн евро. Игрок провёл 31 матч за команду Хосепа Гвардиолы, отметившись одним забитым мячом.

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