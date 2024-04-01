Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид интересен множеству грандов ведущих европейских лиг.

Действующий контракт канадца истекает в 2025 году, что может вынудить «Лилль» продать его уже грядущим летом. По информации журналиста Экрема Конура, интерес интерес к Дэвиду проявляют лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Милан», «Наполи», мадридский «Атлетико» и «Барселона». Сам 24-летний футболист отдаёт предпочтение Английской премьер-лиге.

Джонатан Дэвид – второй бомбардир нынешнего розыгрыша французской Лиги 1 (15 голов) после Килиана Мбаппе (24). В общей сложности на счету форварда «Лилля» 22 забитых мяча и семь ассистов в 38 поединках кампании во всех турнирах.