«Манчестер Сити» сделает предложение по игроку сборной Бразилии

«Манчестер Сити» изучает возможности усиления своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает Football Insider, «горожане» вернутся с предложением по Лукасу Пакета из «Вест Хэма».

Прошлым летом «Манчестер Сити» был готов заплатить за Пакета 80 миллионов фунтов. Сделка сорвалась из-за того, что футболист был втянут в расследование о возможном нарушении правил о ставках. Ближайшим летом «горожане» предпримут новую попытку подписать 26-летнего игрока сборной Бразилии.

В сезоне 2023/2024 Лукас Пакета провёл 34 матча, в которых записал на свой счёт семь голов и семь результативных передач на партнёров.