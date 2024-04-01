Футболист «Реал Сосьедада» Мартин Субименди в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку.
Как сообщает в своих социальных сетях журналист Экрем Конур, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы не только «Арсенал» и «Бавария», о чём информировалось ранее в СМИ, но и «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем».
В соглашении игрока с «Реал Сосьедадом» прописана опция, согласно которой полузащитник может покинуть клуб, если за него выплатят отступные в размере 60 миллионов евро.
В текущем сезоне испанской Ла Лиги игрок принял участие в 29 матчах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
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