Футболист «Реал Сосьедада» Мартин Субименди в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Экрем Конур, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы не только «Арсенал» и «Бавария», о чём информировалось ранее в СМИ, но и «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем».

В соглашении игрока с «Реал Сосьедадом» прописана опция, согласно которой полузащитник может покинуть клуб, если за него выплатят отступные в размере 60 миллионов евро.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги игрок принял участие в 29 матчах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.