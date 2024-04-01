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«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» могут побороться за топ-защитника

01 Апреля 2024 • 20:28 Комментировать (1)

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг ближайшим летом может пойти на повышение и переехать в Английскую премьер-лигу. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Sun Sport, интерес к 23-летнему Фримпонгу проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Словом, соседи могут побороться за футболиста на трансферном рынке.

Отмечается, что выкупить Фримпонга у «Байера» можно через соответствующий пункт в контракте игрока. Клаузула составляет 40 миллионов фунтов (46,7 миллиона евро).

В сезоне 2023/2024 Жереми Фримпонг провёл 34 матча, в которых забил 11 голов и отдал 11 голевых передач на партнёров.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Жереми Фримпонг Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Манкунианец76
01 Апреля 2024 в 21:27
фига себе!!! Наассистировал и назабивал не хуже заправского атакующего вингера)))
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