«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» могут побороться за топ-защитника

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг ближайшим летом может пойти на повышение и переехать в Английскую премьер-лигу. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Sun Sport, интерес к 23-летнему Фримпонгу проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Словом, соседи могут побороться за футболиста на трансферном рынке.

Отмечается, что выкупить Фримпонга у «Байера» можно через соответствующий пункт в контракте игрока. Клаузула составляет 40 миллионов фунтов (46,7 миллиона евро).

В сезоне 2023/2024 Жереми Фримпонг провёл 34 матча, в которых забил 11 голов и отдал 11 голевых передач на партнёров.