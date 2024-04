Терри – второй: Назван лучший английский защитник в истории

Журналисты Four Four Two не устают публиковать различные рейтинги. На этот раз речь пошла о рейтинге лучших английских защитников в истории.

Первое место в этом рейтинге занял легенда «Вест Хэм» - Бобби Мур. Вторая строчка у экс-капитана «Челси» Джона Терри, а тройку замыкает «красный дьявол» Рио Фердинанд.

Дальше в топ-10 идут Билли Райт, Эшли Коул, Джек Чарльтон, Джордж Коэн, Рей Уилсон, Норман Хантер и Сол Кэмпбелл.

Стоит отметить нахождение за 16-й позиции нынешнего лидера «Манчестер Сити» - Кайла Уокера. На 25-й строчке располагается ещё один действующий игрок «горожан» - Джон Стоунс.

На 30-й позиции находится защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, а рейтинг из 32 человек замыкает нынешний тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.