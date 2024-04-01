Ремсдейл может уйти из «Арсенала» в другой клуб АПЛ

Голкипер Аарон Ремсдейл проигрывает конкуренцию Давиду Райе в лондонском «Арсенале». Учитывая малое количество игрового времени, 25-летний футболист может быть заинтересован в смене клубной прописки ближайшим летом.

Как сообщает на своих страницах Daily Mail, интерес к Ремсдейлу проявляет «Ньюкасл». «Сороки» могут попробовать подписать вратаря в летнее трансферное окно.

В сезоне 2023/2024 Аарон Ремсдейл провёл в различных соревнованиях 11 официальных матчей, в которых пропустил 12 голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают вратаря в 25 миллионов евро.