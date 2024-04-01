Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ

В Премьер-лиге Англии разгорается гонка за чемпионский титул между тремя командами – «Ливерпулем» (67 очков), «Арсеналом» (65 очков) и «Манчестер Сити» (64 очка). Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп дал комментарий по поводу борьбы за чемпионство.

«Мы должны пройти через это. Будет тяжело и нервно – частота пульса время от времени будет 180 или 200. Но если мы будем получать от этого удовольствие, у нас будет шанс. В противном случае нам будет сложнее, поэтому мы стараемся сохранять позитивный настрой.

Мы вместе с двумя другими командами боремся за самый большой приз в английском футбол. Посмотрим, чем всё закончится. Я буду очень стараться, чтобы получать от этого удовольствие», - сказал Клопп журналистам.